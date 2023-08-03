Іспанія

Іспанець повісив бутси на цвях у віці 38 років.

Нападник Леванте Роберто Сольдадо вирішив завершити професійну кар'єру у віці 38 років.

"Я повинен сказати вам одну річ: я завершив свою 21-річну кар'єру, а разом з нею поклав кінець мрії, про яку я ніколи не думав, що вона здійсниться, тим більше що вона триватиме так довго. Дякую колегам, друзям, сім'ї, тренерам та вболівальникам, які супроводжували мене в цій подорожі. До побачення", — сказав Сольдадо в Instagram.

За свою кар'єру Сольдадо виступав за Валенсію, Гранаду, Тоттенгем, Хетафе, Фенербахче, Вільярреал, Осасуну, мадридський Реал та Леванте.

Найбільше матчів Роберто провів у складі Валенсії, де відіграв 141 матч, забивши 82 голи та віддавши 15 гольових передач.

Також на його рахунку 12 поєдинків у складі збірної Іспанії, за яку він дебютував 2 червня 2007 року. За 12 ігор Сольдадо забив сім голів.