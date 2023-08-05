Іспанія

Івуарійський опорник продовжить кар'єру в Аль-Ахлі.

Центральний півзахисник каталонської Барселони Франк Кессьє погодився приєднатися до судівського Аль-Ахлі після того, як клуби напередодні узгодили між собою умови трансферу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у 26-річного івуарійця на неділю, 6 серпня, вже запланований медогляд у клубі з Саудівської Аравії, після чого гравець має підписати контракт із новою командою.

Барселона отримає за свого гравця близько 15 мільйонів євро та незабаром має оголосити про перехід Кессьє на офіційному рівні.

Минулого сезону Франк Кессьє провів за Барселону 43 матчі у всіх турнірах (1797 хвилин), в яких він забив три м'ячі, віддав три результативні передачі та заробив шість попереджень.