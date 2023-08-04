Інше

Івуарієць продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Аль-Ахлі націлився на півзахисника Барселони Франка Янніка Кессьє. Перемовини між клубу проходять успішно.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Барселона та Аль-Ахлі досягли усної домовленості про трансфер 26-річного футболіста з Кот-д’Івуару приблизно за 15 мільйонів євро.

Зазначимо, що минулого сезону Кессьє провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хаві сподівається позбутись Кессьє, Ленгле, Деста та ще двох гравців.