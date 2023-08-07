Іспанія

Нападник хоче змінити клуб.

Жоау Фелікс попросив Жорже Мендеша заблокувати будь-який трансфер на даний момент, оскільки він чекає на можливий перехід у Барселону - повідомляє Sport.

Барса спробує підписати його в оренду та подбати про 100% його зарплатні.

Якщо каталонський клуб не зможе підписати португальського гравця, він переїде до Саудівської Аравії.

Футболіст погіршив стосунки із Дієго Сімеоне та Атлетіко, тому варіант залишити команду виглядає логічним кроком, Аль-Хіляль для Жоау є лише запасним варіантом.