Іспанія

Автор Football.ua Роман Котляр знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Іспанії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Прімера вже 11 серпня розпочне новий захопливий сезон. Цей розіграш може вийти дійсно яскравим. Тому що інтриг тут буде безліч. Від боротьби за чемпіонство до інших важливих подій.

У цьому циклі матеріалів ми будемо знайомитися із учасниками нової кампанії цього турніру, розберемо головні трансфери та перспективи. Почати пропонуємо з новачків, і так, трансферне вікно ще відкрите, тому не виключені нові переходи, які можуть помітно змінити розклад сил тої чи іншої команди.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Гранада впевнено повернулась до елітного дивізіону після вильоту з Прімери. Та ще й як. Клуб став чемпіоном Сегунди, паралельно демонструючи чудовий футбол. Більше "насрідів" забив лише Альбасете, а пропустив менше тільки Лас-Пальмас. За декілька турів до фінішу команда знаходилася на третьому місці, проте видала чудовий спурт. Виграла фінальні поєдинки з загальним рахунком 7:1 та здобула "золоті" медалі у першості, до речі, уперше з 1968 року.

Забила практично стільки ж голів за статистикою xG, скільки мала, пропустила приблизно на сім м'ячів менше, аніж повинна була б. Загалом, якби не погана реалізація одного з головних конкурентів, Леванте, то, можливо, клубу довелося б змагатися у перехідних матчах, проте обійшли ж іншого суперника, Лас-Пальмас, на декілька очок, тому вихід абсолютно заслужений.

Допомогла й незайнятість у Кубку Іспанії, де вилетіли ще на перших стадіях від Ов'єдо. Отже, можна було економити сили та рухатися до головної цілі — повернутись до Ла Ліги.

Гранада часто демонструє цікавий футбол у еліті та навіть зуміла не так давно зіграти у плей-оф Ліги Європи. Навряд чи вдасться одразу зачепитись за єврокубки, проте закріпитись десь біля середини таблиці вона точно здатна.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Пако Лопес є достатньо досвідченим тренером на рівні Ла Ліги. Головним чином він відомий своєю працею в Леванте, який перетворив на одну з найяскравіших команд чемпіонату. Сміливий стиль команди нерідко ставив складні завдання навіть перед грандами. Ті ж Атлетіко та Реал могли отримувати від левантійців навіть по декілька м'ячів.

Його Гранада робить ставку в першу чергу на грамотну реалізацію своїх моментів та мінімазацію ризиків позаду. "Насріди" були приблизно в середині таблиці Сегунди за кількістю ударів, проте добре користалися своїми нагодами. Не виключено, що завдяки невдалому досвіду в Леванте (відбулося звільнення восени 2021 року) Пако дещо змінив деякі принципи гри своєї команди. Тому що за очікуваними пропущеними голами ситуація схожа із попереднім колективом фахівця. Він також любив пропускати набагато менше, аніж повинен був.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Їх двоє. Мюрто Узуні, який поповнив ряди клубу у 2022 році з Ференцвароша, став найкращим бомбардиром другого дивізіону минулого сезону, забивши 23 голи та доклавши до них 5 асистів. Сам він є гравцем збірної Албанії, у складі якої забив п'ять голів. Минула кампанія стала піковою за показниками в кар'єрі футболіста, тому що раніше його персональним рекордом були 12 голів у складі угорського чемпіона в сезоні-2021/22. Побачимо, чи вдасться йому підтримати подібні показники у Прімері.

Хосе Кальєхон в свою чергу став найкращим асистентом першості. Перший сезон в Гранаді і одразу такий внесок у підвищення команди в класі. У Фіорентині в іспанця не вийшло, тому переїзд на батьківщину виглядав логічним кроком. Тепер вихованець мадридського Реалу спробує здивувати широку публіку вже в еліті. У клубу на флангах атаки грають переважно ветерани — Альберто Переа 31 рік, Антоніо Пуертасу 32. Хосе лише 36 років — є час ще трішки пограти в футбол.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Прийшли Пішли Шон Вейссман (н, Вальядолід, 3,5)

Фамара Дьєду (н, Аланьяспор, 500 000)

Антонін (н, Анортосіс (по)

Ісма Руїс (п, Ібіца, по)

Адріан Буцьке (н, Пасуш Феррейра, по)

Альфа Дюнку (з, Барселона Б, по)

Пепе Санчес (з, Депортіво, по)

Хесус Вальєхо (з, Реал, ор) Адріан Буцьке (н, Віт, Гімараеш, 300 000)

Рубен Рочіна (п, без клубу)

Хорхе Моліна (н, без клубу)

Кіні (п, без клубу)

Шон Вейссман (н, Вальядолід, по)

Фамара Дьєду (н, Аланьяспор, по)

Пол Лосано (п, Еспаньйол, по)

Ерік Кабако (з, Хетафе, по)

Джонатан Сілва (з, Хетафе, по)

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Гранада здатна втриматися у елітному дивізіоні та демонструвати футбол принаймні на рівні середняка. Наразі трансферна кампанія клубу виглядає непогано і здатна посилити чемпіона Сегунди.

Проте не виключено, що вікові футболісти у нападі та загальний рівень супротиву у Ла Лізі може призвести до повернення у другий дивізіон. Хоча, можливо, знайдуться колективи послабкіше, як умовний Кадіс.

Прогноз Football.ua: 10 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Лас-Пальмас був відсутній у Прімері з сезону-2017/18, деякий час перебуваючи у нижчому дивізіоні. У кампанії-2021/22 була можливість повернутися назад, проте у принциповому протистоянні проти Тенеріфе поступилися у перехідних матчах. Зате відповіли супернику минулого сезону, вигравши дербі першого кола з рахунком 3:1 та випередивши його у підсумковій таблиці. Друге місце стало можливим завдяки навіть не нульовці з Алавесом, яка офіційно гарантувала срібні медалі в фінальному турі чемпіонату, а кращій різниці забитих / пропущених м'ячів, к тому числі, через дві нічиїх у персональному протистоянні з Леванте.

Тепер у еліті відбудеться черговий різновид острівного дербі — проти Мальорки. Відстань між ними складає понад 2000 кілометрів. Лас-Пальмас є справжньою прикрасою Прімери, яка дарує різним вболівальникам яскравий футбол. Згадайте хоча б, як саме ця команда грала декілька років тому. За Кіке Сетьєна у сезоні-2016/17 канарці демонстрували результативність на високому для середняка рівні, за рік до того забили в Сегунді 73 голи. Зараз клуб продовжує робити ставку на володіння м'ячем та є достатньо гнучкою стосовно системи, а окрім того забивати тут вміють багато гравців, ролі розподіляються більш рівномірно, тому за ними буде приємно спостерігати.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Франсіско Гарсія пройшов практично всі щаблі молодіжного сектору Барселони. Від U-16 до Барселони В. Піком його тренерської кар'єри у Каталонії була перемога у юнацькій лізі УЄФА. В сезоні-2017/18 клуб виграв групу зі Спортингом, Олімпіакосом та Ювентусом, далі переграв ПСЖ, Атлетіко, Манчестер Сіті і Челсі з загальним рахунком 11:4. В підсумку, настав час робити крок вперед, отже наставник очолив свій нинішній клуб. Логічно, що в академії "блаугранас" він ввібрав в себе ДНК клубу і продовжує користуватися цими знаннями далі. Це відчувається.

Лас-Пальмас під його керівництвом грає із акцентом на володіння м'ячем, був найкращою командою за інтенсивністю пресингу минулого сезону у Сегунді (другою стала, до речі, Андорра Жерара Піке, що навряд чи є співпадінням. Отже, попереду перший серйозний тренерський екзамен у елітному дивізіоні Іспанії.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Сандро Рамірес розпочинав свій шлях саме у Барселоні, та й загалом деякі інші паралелі із каталонським клубом простежуються у складі острівної команди, проте заграти там було дуже важко. Після непоганого трансферу в Малагу (14+5 у Ла Лізі сезону-2016/17) гравця підписав Евертон, утім на Туманному Альбіоні іспанець не демонстрував рівень, не врятувала навіть оренда в Севілью. Далі був Реал Сосьєдад, Уеска, Хетафе і в підсумку Лас-Пальмас та 7+3 у дебютній кампанії.

Чи вдалося йому врятувати свою кар'єру? Побачимо вже цього сезону.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Сандро Рамірес (н, Уеска, 1)

Хаві Муньос (п, Ейбар, ва)

Крістіан Еррера (н, Ібіца, ва)

Оскар Пінчу (п, Мірандес, по)

Клау Мендес (н, Логроньес, по)

Жоель дель Піно (п, Ліненсе, по)

Унай Вейга (п, Уніонистас, по)

Дейлі Сінгравен (з, Баєр, ва) Вілфрід Каптум (п, АЕК, ва)

Оскар Клементе (п, Леванте, ва)

Флорін Андоне (н, без клубу)

Сідней (з, без клубу)

Жоель дель Піно (п, без клубу)

Лорен Морон (н, Бетіс, по)

Сандро Рамірес (н, Уеска, по)

Альваро Хіменес (п, Кадіс, по)

Марвін Пак (п, Кастілья, по)

Вітоло (п, Атлетіко, по)

Унай Вейга (п, без клубу)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Лас-Пальмас як правило традиційно дарує вболівальникам шоу і деколи це вдається, проте подібний сміливий стиль може також призводити до невдач. На високому рівні суперники вміють за таке карати, тому не виключено, що в разі догматичного слідування своїм принципам колектив знову повернеться у другий дивізіон.

Хоча, можливо, удасться й поборотися за верхню половину таблиці. Головне, підсилити склад та втримати хоча б приблизний рівень результативності з минулого сезону.

Прогноз Football.ua: 16 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Здавалося, що Алавес вилетів всерйоз та надовго, враховуючи проблеми клубу і гру без свого топового нападника Хоселу, який перед початком минулого сезону пішов у Еспаньйол. Нинішній футболіст Реала дійсно був надто впливовим на результати команди. Внесок у 19 голів з 23 командних тієї кампанії — це космос. Проте виліт у Сегунду навіть дозволив клубу дещо збалансувати склад і тепер тріумфально повернутися у еліту в якості переможця перехідних матчів.

Там вдалося засушити гру біля власних воріт, а попереду чотири рази забити суперникам Ейбару та Леванте. Вирішальний гол у протистоянні з левантійцями Асьєр Вільялібре, орендований в Атлетіка Більбао, провів на 120+9 хвилині із пенальті.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Луїс Гарсія є колишнім тренером Леванте, Хетафе, Вільярреала та Мальорки. Устиг попрацювати в Саудівській Аравії ще до того, як це стало мейнстримом, та Китаї, якраз на піку популярності цього напрямку багатьох футболістів. Особливих досягнень в нього немає, хіба що виводив колектив з острова до Прімери і тепер повторив це досягнення з Алавесом. Репутація тренера доволі сумнівна, практично звідусіль його звільняли, тому не виключено те, що так буде і цього разу.

Принаймні, враховуючи великі витрати для новачка та в цілому молоду команду є можливість поборотися за екватор таблиці. Хоча зробити це буде дуже важко.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Луїс Ріоха перебуває в Алавесі вже достатньо багато років, а після вильоту до другого дивізіону взяв на себе роль лідера та не підвів. Його результативні дії дозволили клубу набрати щонайменше 18 очок. Можна згадати хоча б хет-трик Ібіці. Вінгер команди є одним з її капітанів та лідером.

Також можна згадати оренду сина Дієго Сімеоне Джуліано Сімеоне, проте він відновлюється після пошкодження та невідомо, коли зможе вийти на поле. Тому додавати його сюди ми не будемо.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Нікола Марас (з, Альмерія, 1,5)

Алекс Бальбоа (п, алавес Б)

Флор'ян Лежен (з, Райо, по)

Тачі Хара (н, Сент-Трюйден, по)

Махмуд Абдаллахі (п, Істра 1961, по)

Андер Гевара (п, Реал Сосьєдад, 1,8) Тоні Моя (п, Сарагоса, ва)

Джейсон (п, Арока, ?)

Тачі Хара (н, Кіото Санга, ?)

Рубен Дуарте (з, без клубу)

Ассьєр Вільялібре (н, Атлетік, по)

Антоніо Бланко (п, Реал, по)

Робер Гонсалес (п, Бетіс, по)

Нікола Марас (з, Альмерія, по)

Андерсон Арройо (з, Ліверпуль Ю-21, по)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Алавес продовжує успішно брати в оренду баскських футболістів та посилювати склад влітку. Ця команда виглядає більш збалансовано за ту, котра вилітала з Прімери, тому є нагода залишитися в еліті.

Боротьба за збереження прописки обіцяє бути цікавою та важкою. Ураховуючи активність на ринку трансферів та досвідчений склад, який пройшов непростий шлях у Сегунді, виграти її шанси є.

Прогноз Football.ua: 14 місце