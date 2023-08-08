Іспанія

"Шпори" могли поповнити свій музей легендарним трофеєм, проте каталонці вирвали перемогу на останніх хвилинах.

У традиційному товариському турнірі під назвою Кубок Жоана Гампера, організатором якого з 1966 року виступає каталонська Барселона, лондонський Тоттенгем спробував перервати гегемонію "блаугранас" та виграти легендарний трофей.

Незважаючи на доволі швидкий гол Роберта Левандовські, який вивів Барсу вперед, "шпорам" вдалося перевернути хід цього протистояння на свою користь вже у першому таймі завдяки дублю Олівера Скіппа.

З кожною хвилиною Тоттенгем ставав блищим до Кубка Гампера, проте у заключному відрізку каталонці продемонстрували характер та забили три м'ячі, зруйнувавши мрії "шпор" про омріяний трофей.



Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 4:2, яка виграна Кубок Гампера 11 раз поспіль. Остання команда, що перемагала "блаугранас" у рамках цього турніру, — Сампдорія у 2012 році (1:0).

Барселона — Тоттенгем 4:2

Голи: Левандовські, 3, Торрес, 82, Фаті, 90, Ез Абде, 90+3 — Скіпп, 24, 36

Стартові склади: