Іспанія

Мадридський клуб не бачить перспектив для гравця у власному складі, але й розставатись із ним за малі гроші не бажає.

Португальський нападник Жоау Феліш свого часу став найбільш дороговартісним придбанням мадридського Атлетіко через трансфер улітку 2019 року за 127,2 млн євро.

Відтоді минуло вже чимало часу, однак навряд чи хтось зможе стверджувати, що в 23-річного виконавця вдався етап кар’єри в Мадриді.

"Матрацники" за минулі пів року змогли відбити хоч 11 млн євро за короткотривалу оренду футболіста до лондонського Челсі, після якої той знову повернувся до столиці Іспанії, де його статус жодним чином не зазнав змін.

Але з’явилась пропозиція з достатньо великою зарплатнею в Саудівській Аравії, однак місцевий Аль-Хіляль на першому етапі перемовин наполягав виключно на оренді Жоау.

Атлетіко такий варіант одразу відкинув, оскільки не бачить іншої рішення щодо власного гравця, аніж повноцінний продаж.

Натомість сам Феліш уже встиг заявити, що хоче до каталонської Барселони.

У минулому сезоні нападник відіграв 40 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.