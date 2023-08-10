Іспанія

Бельгієць сприйняв проблему з високопіднятою головою.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував своє серйозне пошкодження та подякував вболівальникам за підтримку.

"Ви ніколи не сподіваєтеся пройти через щось подібне, але тепер настав час прийняти це і зробити все, щоб подолати і повернутися ще сильнішим.

Дякую всім за енергію, любов і підбадьорення, я запевняю вас, що вони мотивують мене якомога швидше одужати", — написав бельгієць у своєму Instagram.

Минулого сезону Ла Ліги Куртуа провів 31 матч та пропустив 29 голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер долучив Луніна до переліку потенційних голкіперів-новачків.