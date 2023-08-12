Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату Іспанії, який пройде 12 серпня та розпочнеться о 18:00.

Реал Сосьєдад в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Жирону.

РЕАЛ СОСЬЄДАД — ЖИРОНА

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ФРАНЦІСКО ЕРНАНДЕС.

Реал Сосьєдад підходить до дуже важливого сезону для себе. В минулій кампанії баски змогли кваліфікуватись в Лігу чемпіонів, тому для команди важливо показати себе в єврокубку. Втім, не треба й забувати про внутрішні турніри.

На тренувальних зборах Реал Сосьєдад зіграв п'ять товариських поєдинків. Були поразки від Осасуни (1:3) та Спортінга Л (0:3), а вже після цього мінімально обіграли Баєр та Бетіс й зіграли внічию з Атлетіко.





Баски вирішили здебільшого грати проти більш-менш рівних супротивників з Іспанії на зборах, тому повинні комфортно відчувати себе вже з першого тура. Втім, є суттєва кадрова проблема — Давід Сільва. Досвідчений півзахисник отримав серйозну травму коліна та вирішив зав'язати з футболом.

Баски працюють над заміною та цікавляться Донні Ван Де Беком, але поки що угода не відбулась, тому команді доведеться вирішувати ситуацію тими гравцями, що є в розпорядженні тренерського штабу.

Жирона, своєю чергою, провела доволі вдалий минулий сезон, але не збирається на цьому зупинятись. В клубі зрозуміли, що підписання сильних виконавців з України має сенс, та оформило перехід Артема Довбика.

В якийсь момент вже не вірилось, що нападник змінить клуб цього літа, проте тепер ми маємо сильну зв'язку українських футболістів в одній з найсильніших ліг світу. На додаток, Жирона продала свого провідного нападника Кастельяноса, тому буде робить ставку на Довбика.

На зборах Жирона провела шість зустрічей — з них було здобуто чотири перемоги, а ще дві зустрічі завершились нічиєю. В останньому з них Жирона грала проти Лаціо та перемогла з рахунком 2:1. Один з голів на свій рахунок записав Циганков, а Довбик вийшов на заміну на 73 хвилині.

Очікуємо, що обидві команди покажуть хороший футбол, але не думаємо, що їм вдасться визначити переможця.

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