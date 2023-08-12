Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату Іспанії, який пройде 12 серпня та розпочнеться о 22:30.

Реал в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Атлетіка.

АТЛЕТІК — РЕАЛ

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ, 22:30. СТАДІОН САН-МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО.

Атлетік не дуже вдало провів тренувальний збір цього літа з точки зору результатів. Звичанйо, тренерський штаб не завжди вимагає перемог на зборах, але поразки від Чіваса та Селтіка, нічиї з Ейбаром та Расінгом не вселяють оптимізм.

В останній грі Атлетік протистояв Манчестер Юнайтед, а точніше дублюючому склади "червоних дияволів". Вільямс вивів басків вперед в тому матчі, проте Пельїстрі встановив паритет в компенсований час. Атлетік виглядав не найкращим чином, проте баски вміють давати бій грандам.

Атлетік цього літа не зміг суттєво посилити склад. На правах вільного агента прийшов Де Галаррета та Мартон, а ось втратила команда достатньо, причому усі пішли безкоштовно — Мартінес, Заррага, Баленсіага, Венседор, Капа тощо. Отже, тренерському штабу потрібно заповнити ці втрати.

Що стосується Реала, то тут першочерговою та найважливішою є новина про серйозну травмуТібо Куртуа. Бельгійський голкіпер порвав хрестоподібну зв'язку, тому шанс отримає Андрій Лунін.

"Тепер залишається сподіватися, що Куртуа швидко відновиться і повністю довіритись Луніну, який є чудовим воротарем. Він добре проявив себе на передсезонних зборах. Ми повністю йому довіряємо. Він – талант. Зараз йому не вистачає досвіду, який здобувається день за днем. Нам дуже сумно, але так буває.

У нас є час до 31 серпня. Якщо ми підпишемо якогось воротаря, то зробимо це для глибини. Франу лише 17... Довіра до Луніна – тотальна", — заявив Анчелотті.

Українському голкіперу потрібно хапатись за свій шанс, бо іншого банально може не бути. Втім, варто розуміти, що й італійський тренер може лукавити. Анчелотті вже не раз казав про довіру до Луніна, але Андрій не отримував ігрової практики.

На зборах мадридці провели товариські матчі проти ряду зіркових команд. Мадридці обіграли Мілан (3:2), Манчестер Юнайтед (2:0), але поступились Барселоні (0:3) та Ювентусу (1:3).

Мадридці втратили Бензема та Асенсіо цього літа, також команду покинули Вальєхо, Азар, Діас. Отже, чистка складу відбулась. Хто прийшов? Беллінгем, Гюлер та Хоселу, Гарсія. Також повернувся з оренди Браїм Діас. Є певні питання щодо позиції центрального нападника, проте, схоже, якогось яскравого підписання вже не буде.

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