Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

Севілья в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Валенсію та зазнала поразки.

Гості відкрили рахунок зусиллями Діакабі на 60 хвилині зустрічі, проте "нервіонці" змогли встановити паритет завдяки голу Ен-Несірі згодом.

Здавалось, що матч так і завершиться, проте Герра вирвав перемогу для своєї команди.

Севілья — Валенсія 1:2

Голи: Ен-Несірі, 70 — Діакабі, 60, Герра, 89

Севілья: Буну — Навас (Санчес, 69), Баде, Гудель, Акунья — Фернандо (Соу, 69), Ракитіч — Окампос, Сусо, Ламела (Торрес, 56) — Ен-Несірі (Гаттоні, 82)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррейя, Пауліста, Діакабі, Озкачар, Гая (Васкес, 87) — Перес (Фулькьє, 61), Пепелу, Алмейда (Герра, 61) — Лопес (Госальбес, 65), Дуро

Вилучення: Баде, 81