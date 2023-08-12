Дивіться відео найкращих моментів матчу Прімери, що відбувся 12 серпня 2023 року, 18:00.
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12 серпня 2023, 21:20
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Сосьєдад на своєму полі приймав Жирону.
На 64-й хвилині гри на поле вийшов Артем Довбик, а вже на 72-й хвилині він забив гол — йому асистував Віктор Циганков.
Огляд матчу:
Сосьєдад — Жирона 1:1
Голи: Кубо, 5 — Довбик, 72.
Сосьєдад: Реміро — Траоре (Сола, 74), Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Тур'єнтес (Оласагасті, 80), Субіменді, Браїс Мендес — Оярсабаль (Садік, 74), Карлос Фернандес (Барренечеа, 59), Кубо (Шо, 74).
Жирона: Гассаніга – Арнау (Еспіноса, 90+4), Давид Лопес, Блінд, Гутьєррес – Коуто (Торре, 64), Еррера (Мартін, 86), Алейш Гарсія, Савіо (Валері, 64) – Циганков – Стуані (Довбик, 64).
Попередження: Ле Норман, Оласагасті, Садік — Арнау, Стуані, Гутьєррес.