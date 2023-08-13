Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 12 серпня 2023 року, 22:30.

Мадридський Реал напередодні розпочав для себе офіційну частину сезону-2023/24, зігравши гостьовий матч першого туру іспанської Ла Ліги в гостях у баскського Атлетіка.

Не дивлячись на ажіотаж довкола звітної гри, "галактікос" не відчули значних складнощів у протистоянні з "левами", тож український ворота Андрій Лунін цілком упевнено відстояв "на нуль" дебютну гру сезону.

Разом із тим, ще в першому таймі у ворота господарів його команда спрямувала два результативні постріли. І якщо для Родріго це був уже не перший гол у іспанській першості, то для новачка Джуда Белленгема він став саме таким.

Англійського півзахисника потім визнали найкращим гравцем матчу, тоді як Лунін ледь назбирав один відбитий удар по власних воротах.

Атлетік — Реал 0:2

Голи: Родріго, 28, Беллінгем, 36.

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе (де Альбеніс, 71) — де Галларета, Весга (Еррера, 64) — Ніко Вільямс (Беренгер, 46), Муньяїн (Гурусета, 46), Унаї Гомес (Сансет, 46) — Іньякі Вільямс.

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао (Рюдігер, 50), Алаба, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга (Кроос, 71) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 80), Вінісіус Жуніор (Модрич, 80).

Попередження: Муньяїн, Вівіан, Іньякі Вільямс — Алаба.