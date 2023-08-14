Іспанія

Незважаючи на нулі, поєдинок абсолютно точно не був нудним.

У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Хетафе на власному полі приймав Барселону.

І вже в першому таймі атмосфера була напруженою: на 42-й хвилині гри Рафінья отримав червону за те, що вдарив суперника ліктем в обличчя. У бразильця була жовта, але в цій ситуації арбітр не показував друге попередження, а показав пряму червону картку.

На 57-й хвилині Мата отримав попередження, яке стало другим для нього у матчі. Склади команди зрівнялися – десять на десять.

Але й на цьому пристрасті не вщухали. На 70-й хвилині головний тренер Барселони Хаві отримав вилучення за суперечки із суддею.

Враховуючи паузи та зупинки у грі, у підсумку команди грали додатково 16 хвилин до стандартних 90. Проте переможця виявити так і не зуміли.

0:0 — незважаючи на відсутність голів, поєдинок видався дуже цікавим та насиченим.

Хетафе — Барселона 0:0

Хетафе: Сорія – Суарес, Дуарте, Митрович (Порту, 46), Альварес – Іглесіас, Аленья (Лосано, 65), Даконам, Максимович, Мата – Латаса (Майораль, 65).

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен (Абде, 46), Бальде — Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг — Рафінья, Педрі (Фаті, 79), Гюндоган (Гаві, 79) — Левандовські.

Попередження: Митрович, 15, Мата, 31, Аленья, 38, Суарес, 82, Лосано, 84, Даконам, 90+1, Порту, 90+15 — Рафінья, 38, Гаві, 90+10

Вилучення: Мата, 57 — Рафінья, 42, Хаві (головний тренер, 70).