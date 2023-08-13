Для бразильця це перша червона у кар'єрі.
Рафінья Діас, Getty Images
13 серпня 2023, 23:41
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Хетафе. У стартовому складі каталонської команди вийшов Рафінья Діас.
На 38-й хвилині гри вінгер отримав жовту картку за зіткнення з Карлесом Аленьєй.
На 42-й хвилині матчу бразилець ударив ліктем у скроню Гастона Альвареса. Арбітр показав йому пряму червону картку.
Зазначимо, що для Рафіньї це перша червона картка у кар'єрі – за 312 матчів.
Слідкуйте за перебігом матчу Хетафе — Барселона на Football.ua.