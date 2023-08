У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Хетафе. У стартовому складі каталонської команди вийшов Рафінья Діас.

На 38-й хвилині гри вінгер отримав жовту картку за зіткнення з Карлесом Аленьєй.

На 42-й хвилині матчу бразилець ударив ліктем у скроню Гастона Альвареса. Арбітр показав йому пряму червону картку.

Raphinha was given a red card for elbowing a Getafe player. pic.twitter.com/iK39472ULL