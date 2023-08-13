У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Хетафе. У стартовому складі каталонської команди вийшов Рафінья Діас.

На 38-й хвилині гри вінгер отримав жовту картку за зіткнення з Карлесом Аленьєй.

На 42-й хвилині матчу бразилець ударив ліктем у скроню Гастона Альвареса. Арбітр показав йому пряму червону картку.

Зазначимо, що для Рафіньї це перша червона картка у кар'єрі – за 312 матчів.

Слідкуйте за перебігом матчу Хетафе — Барселона на Football.ua.