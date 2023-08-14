Іспанія

Команда може придбати португальського воротаря.

Після короткого коливання в перемовинах Лаціо погодився продати Луїса Машиміано в Альмерію, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

"Б'янкочелесті" вирішили продати 24-річного португальського гравця лише через 12 місяців після його прибуття через його провальний дебютний сезон в італійській столиці.

Йому показали червону картку лише за шість хвилин після початку його першого матчу, і його впевненість так і не відновилася, що дозволило Івану Проведелю взяти на себе стартову роль.

Згідно з повідомленнями, угода буде являти собою оренду із зобов’язанням викупу за 9 мільйонів євро.