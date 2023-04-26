Іспанія

Виїзна перемога "червоно-білих" в чемпіонаті.

В матчі 31 туру Ла Ліги Хетафе на своєму полі приймав Альмерію. Обидві команди змагаються за збереження місця в елітному дивізіоні.

Гості відразу взялись за справу і відзначились вже зі старту. На 7 хвилині Суарес Чарріс відкрив рахунок в матчі. Наприкінці першого тайму Джене отримав вилучення, залишивши Хетафе в меншості. Цим вдало скористався суперник, подвоївши рахунок у другій половині зустрічі. І знову героєм епізоду став Суарес Чарріс.

Хетафе спромоглося на гол, автором якого став Майораль, але на більше їх не вистачило. Перемога Альмерії — 2:1.

Таким чином, Альмерія піднялась на 15 сходинку. Тепер в команди 33 залікових бали. У Хетафе 31 очко і 17 місце. Вони всього на 1 пункт вище зони вильоту.

Хетафе – Альмерія 1:2

Голи: Суарес, 7, 58 — Майораль, 71.

Хетафе: Сорія — Суарес (Іглесіас, 46), Джене, Дуарте, Альдерете, Максимович (Латаса, 65) — Мілья (Вільяр, 42), Унал, Мунір (Оленья, 65) — Майораль, Порту (Мата, 90).

Альмерія: Фернандо — Бабіч, Чумі, Сентельєс, де ла Ос, Мелеро (Егуарас, 73), Робертоне (Саму Кошта, 87), Посо (Рамазані, 81) — Ембарба (Портільо, 73) — Баптістао (Кайкі, 8), Суарес.

Попередження: Альдерете, 11, Іглесіас, 76 - Мелеро, 26, Бабіч, 88.

Вилучення: Джене, 45.