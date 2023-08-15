Іспанія

Марокканський голкіпер близький до переїзду до Саудівської Аравії.

Голкіпер національної збірної Марокко та Севільї Яссін Буну знаходиться за крок від того, щоб вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Хіляль наближається до угоди з Севільєю щодо 32-річного марокканця, яка складе близько 18-19 мільйонів євро.

Відзначається, що сьогодні, 15 серпня, Баварія вийшла з переговорів щодо підписання Буну, оскільки вважає, що саудівська сторона зробила значно кращу пропозицію.

Наразі серед діючих осіб потенційної угоди зберігається оптимізм, що їм вдастся повністю домовитися щодо переїзду Буну в Саудівську Аравію вже найближчим часом.

У минулому сезоні Яссін Буну провів на клубному рівні 36 поєдинків, пропустив 60 м'ячів та 7 матчів відстояв "на нуль".