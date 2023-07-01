Іспанія

У іспанського клуба серйозні фінансові проблеми.

Севілья проведе дуже цікаве літнє трансферне вікно. Як повідомляє видання Marca, "нервіонці" виставили на продаж усіх своїх гравців.

Іспанський клуб має серйозні фінансові проблеми — у клуба борг у розмірі 90 мільйонів євро, який треба виплатити найближчим часом.

Стверджується, що Мончі покинув Севілью, перебравшись в Астон Віллу, саме через цю ситуацію, про яку він не повідомив іншим членам керівництва.

Нагадаємо, що не дивлячись на серйозні трансферні проблеми, Севілья активувала пункт про викуп Лоїка Баде.