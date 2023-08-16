Іспанія

38-річний іспанець підписав контракт на один сезон.

Реал Ов'єдо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із дворазовим чемпіоном Європи Санті Касорлою.

Угода з 38-річним іспанцем розрахована до кінця цього сезону.

Касорла є вихованцем Ов'єдо, проте за першу команду він не зіграв, а у 17 років перебрався у Вільярреал.

Зазначається, що футболіст передав всі свої іміджеві права та погодився на мінімальну зарплату у розмірі близько восьми тисяч євро на місяць.

Попереднім клубом Санті був катарський Аль-Садд, у якому він провів 96 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 36 асистів.

Також на рахунку Касорли 81 матч, у яких він забив 15 голів та віддав 11 гольових передач.