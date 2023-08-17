Іспанія

Український голкіпер проведе ще один матч.

Мадридський Реал в рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє проти Альмерії.

Як повідомляє видання Relevo, Андрій Лунін зіграє в цьому матчі в стартовому складі, проте в майбутньому Кепа буде першим вибором тренерського штабу.

Оренда іспанського голкіпера була покликана змінити Тібо Куртуа, який отримав пошкодження хрестоподібних зв'язок.

Зазначимо, що в минулому сезоні Андрій Лунін відіграв 12 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 13 м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лунін та Кепа ведуть боротьбу за місце у стартовому складі Реала.