Іспанія

Обидва воротарі всіма силами намагаються у тренувальному процесі "вершкових".

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін вже розпочав боротьбу з новачком "вершкових" Кепою Аррісабалагою за місце у стартовому складі.

Прес-служба клубу у своєму твіттері опублікувала роботу двох голкіперів у тренувальному процесі.

На відео показано роботу Луніна та Кепи під керівництвом Луїса Льопіса, які під його контролем виконують різні воротарські вправи.

Нагадаємо, основний воротар Реала Тібо Куртуа отримав серйозну травму, через що "вершкові" терміново підписали голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу, який на думку ЗМІ, буде новим першим номером мадридців.

Свій наступний матч Реал проведе проти Альмерії у другому турі іспанської Ла Ліги. Гра відбудеться 19 серпня, о 20:30 за київським часом.