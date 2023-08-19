Українець пропустив, але команда набрала три очки.
Getty Images
19 серпня 2023, 22:28
У рамках другого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Альмерії.
У стартовому складі мадридської команди Карло Анчелотті вирішив випустити Андрія Луніна, а не новачка Кепу Аррісабалагу.
Пропустивши на третій хвилині, Реал зусиллями Беллінгема відігрався на 19-й хвилині, потім англієць оформив дубль, а остаточний рахунок у матчі встановив Вінісіус Жуніор.
3:1 – Реал здобуває виїзну перемогу над Альмерією.
Альмерія — Реал 1:3
Голи: Аррібас, 3 – Беллінгем, 19, 60, Вінісіус Жуніор, 73.
Альмерія: Масіміану — Пубіль (Посо, 69), Чумі, Едгар Гонсалес, Акієме — Робертоне (Мелеро, 69), Баба (Лазаро, 90+2) — Ембарба, Аррібас (Пучмаль, 90+2), Рамазані (Коне, 61) — Суарес.
Реал: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія – Вальверде (Васкес, 90), Чуамені, Кроос (Модрич, 71) – Беллінгем (Хоселу, 81) – Родріго (Камавінга, 71), Вінісіус (Браїм Діас, 90).
Попередження: Чумі, 59.