Іспанія

Каталонський клуб не зазнав жодних проблем із командою Хосе Бордаласа.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала на своєму полі Хетафе та зуміла здобути більш ніж впевнену перемогу.

Підопічні Мічела відправили у ворота суперника три "сухі" м'ячі, завдяки чому вони як мінімум тимчасово піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Щодо українців, то Віктор Циганков вийшов у складі Жирони з перших хвилин, тоді як Артем Довбик з'явився на футбольному полі на 71-й хвилині замість Стуані, який оформив дубль.

Жирона — Хетафе 3:0

Голи: Еррера, 12, Стуані, 56, 65

Жирона: Гассаніга – Арнау (Еспіноса, 90), Давид Лопес, Блінд, Гутьєррес – Алейш Гарсія – Циганков, Еррера (Клуа, 90+1), Мартін (Торре, 84), Савіо (Валері, 72) – Стуані (Довбик, 71)

Хетафе: Сорія – Суарес (Рівера, 88), Дуарте, Митрович (Порту, 59), Альварес – Максимович, Даконам – Іглесіас, Аленья (Сантьяго Гарсія, 66), Майораль (Лосано, 59) – Латаса

Попередження: Гассаніга, 45+2, Мартін, 62 – Латаса, 7, Майораль, 28, Митрович, 29, Даконам, 50, Дуарте, 90+3