Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 20 серпня 2023 року, 22:30.
Бетіс — Атлетіко, Getty Images
21 серпня 2023, 07:30
У рамках другого туру іспанської Ла Ліги севільський Бетіс та Атлетіко так і не змогли відкрити рахунок на полі стадіону Беніто Вільямарін.
Команда Мануеля Пеллегріні повністю домінував над суперниками в першій половині гри, однак у підсумку жоден із 14 її ударів у напрямку чужих воріт за гру так і не прийшовся в площину.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Атлетіко в 2 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Бетіс — Атлетіко 0:0
Бетіс: Сілва – Сабалі, Песселья, Луїс Феліпе, Абнер – Гвідо Родрігес, Рока – Руїбаль (Родрі, 72), Іско (Крус, 82), Айосе Перес (Гуардадо, 84) – Борха Іглесіас (Вілліан Жозе, 62).
Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Савич, Вітсель, Ермосо, Карраско (Самуел Ліно, 65) — Льоренте (Барріос, 46), де Пауль (Рікельме, 80), Лемар (Мората, 64) — Грізманн, Депай (Сауль, 64).
Попередження: Руїбаль, 38, Іско, 51 — Савич, 43.