Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 20 серпня 2023 року, 22:30.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги севільський Бетіс та Атлетіко так і не змогли відкрити рахунок на полі стадіону Беніто Вільямарін.

Команда Мануеля Пеллегріні повністю домінував над суперниками в першій половині гри, однак у підсумку жоден із 14 її ударів у напрямку чужих воріт за гру так і не прийшовся в площину.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Атлетіко в 2 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Бетіс — Атлетіко 0:0

Бетіс: Сілва – Сабалі, Песселья, Луїс Феліпе, Абнер – Гвідо Родрігес, Рока – Руїбаль (Родрі, 72), Іско (Крус, 82), Айосе Перес (Гуардадо, 84) – Борха Іглесіас (Вілліан Жозе, 62).

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Савич, Вітсель, Ермосо, Карраско (Самуел Ліно, 65) — Льоренте (Барріос, 46), де Пауль (Рікельме, 80), Лемар (Мората, 64) — Грізманн, Депай (Сауль, 64).

Попередження: Руїбаль, 38, Іско, 51 — Савич, 43.