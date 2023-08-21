Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

Севілья в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грала на виїзді проти Алавеса та поступилась.

Команда Менділібара пропустила вже на сьомій хвилині, проте ще в першому таймі змогла перевернути хід зустрічі. Здавалось, що цього буде достатньо для позитивного результату, проте наприкінці першої половини гри та на початку другого тайму Алавес забив тричі.

Севілья намагалась врятувати матч, проте голу Міра в компенсований час не вистачило.

Алавес — Севілья 4:3

Голи: Ріоха, 7, Дуарте, 44, Кіке, 54, 59 — Акбар (у власні ворота), 15, Ламела, 41, Мір, 90+7