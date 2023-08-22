Іспанія

Німецька команда готова запропонувати 20 мільйонів євро за півзахисника.

Абде Еззалзулі може перейти до Баєра, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, Барселоні потрібно буде продати Абде через фінансові проблеми. Навіть попри те, що гравець вразив Хаві на передсезонній підготовці.

Найімовірнішим варіантом продовження кар'єри Абде є Баєр – повідомляється, що леверкузенці готові запропонувати за 21-річного півзахисника 20 мільйонів євро та бонуси.

Очікується, що операція з Баєром може бути закрита вже наступного тижня. Не виключено, що в угоді буде передбачено опцію зворотного викупу Абде.

У сезоні Ла Ліги Абде провів за Барселону 2 гри.