Іспанія

Крок за кроком, і назбирають на умовний трансфер Канслеу.

Каталонська Барселона продовжує протидіяти наслідкам керування клубом колишніх власників, потрохи позбуваючись надлишкових активів у своїй структурі.

Під чергове скорочення прав власності потрапила дочірня компанія "блаугранас" Barca Vision, яка займається розповсюдженням прав на цифрові зображення.

Каталонці продали частку акцій у розмірі 29,5% ще на початку серпня, а в грошовому еквіваленті це важило близько 120 млн євро.

Частину цієї суми, а саме 20 млн євро, клуб має отримати вже до кінця поточного тижня, що має допомогти йому закрити трансфер португальського захисника англійського Манчестер Сіті Жоау Канселу.

Разом із тим, загальна кількість виплат до завершення літнього вікна переходів складатиме 60 млн євро, що відчутно покращить фінансові прогнози для Барси.

Це дозволить клубу зареєструвати в Ла Лізі Іньїго Мартінеса, Маркоса Алонсо, Іньякі Пенью та інших виконавців, які наразі не можуть за неї грати.