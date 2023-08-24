Іспанія

Молодому гравцю складно вибороти собі місце під сонцем.

Свого часу в 2019 році міланський Інтер побачив перспективу в юному футболісті французького Сошо Люсьєні Джефферсоні Агуме, запросивши його до Італії за 4,5 млн євро.

Не за кожного гравця в віці 17 років можуть заплатити такі кошти, тож у подальшому "змії" забезпечили належні умови для адаптації виконавця в "дорослому" футболі.

Так відбувались оренду до Спеції, Бреста та Труа, після чого під час поточного трансферного вікна вже у віці 21 років Агуме повернувся назад до розташування клубу.

Можливо, ненадовго, бо активний інтерес до нього висловлює іспанська Альмерія, яка вже зв’язалась із представниками Інтера з пропозицією оренди на сезон із правом викупу за 5 млн євро.

Агуме за минулий футбольний рік провів 15 матчів, зробивши один гольовий пас.