Іспанія

Гравець хоче залишити Атлетіко.

Хаві дав зелене світло на придбання Жоао Феліша - повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Португальський атакувальний півзахисник вже дав зрозуміти, що хоче залишити мадридський Атлетіко, і клуб, здається, також не зацікавлений у його утриманні. Феліш відкрито говорив про своє бажання грати за Барселону, що не сподобалося вболівальникам.

Барселона погодилася виплатити 100% зарплатні колишнього гравця Бенфіки, і будь-які перемовини з цього моменту, ймовірно, стосуватимуться можливої ​​покупки.

Хоча є ще багато потенційних фінансових перешкод, тепер цей перехід виглядає більш можливим, ніж це було раніше.