Каталонці хочуть підписати захисника.
Жоау Канселу, фото getty images
15 серпня 2023, 14:59
Барселона продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, зокрема бажає підписати Жоау Канселу.
Втім, не все так просто. Як повідомляє Mundo Deportivo, в "синьо-гранатових" є фінансові труднощі, тому вони просять португальця знизити зарплатні очікування або ж попросити Манчестер Сіті платити частину окладу.
Жоау за минулий сезон відіграв 47 матчів, забив три голи та віддав 11 гольових передач.
Зазначимо, що Барселона банально не може зареєструвати нові контракти з Іньякі Пеньєю, Маркосом Алонсо та Іньїго Мартінесом.
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Хаві та Рафінья можуть отримати дискваліфікацію від двох до чотирьох матчів.