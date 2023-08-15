Іспанія

Каталонці хочуть підписати захисника.

Барселона продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, зокрема бажає підписати Жоау Канселу.

Втім, не все так просто. Як повідомляє Mundo Deportivo, в "синьо-гранатових" є фінансові труднощі, тому вони просять португальця знизити зарплатні очікування або ж попросити Манчестер Сіті платити частину окладу.

Жоау за минулий сезон відіграв 47 матчів, забив три голи та віддав 11 гольових передач.

Зазначимо, що Барселона банально не може зареєструвати нові контракти з Іньякі Пеньєю, Маркосом Алонсо та Іньїго Мартінесом.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Хаві та Рафінья можуть отримати дискваліфікацію від двох до чотирьох матчів.