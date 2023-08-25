Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Лас-Пальмас та Реал Сосьєдад голів не забили. Господарі створили дещо більше моментів, аніж гості, проте не зуміли їх реалізувати.

Новачок має в активі два пункти. Цьогорічний учасник Ліги чемпіонів від чемпіонату — три.

Лас-Пальмас — Реал Сосьєдад 0:0

Лас-Пальмас: Валлес — Араухо, А. Суарес, Мармоль, Кардона (Сосо, 65) — Кіріан (Мфулу, 79), Луаодіс, Вієра (Рамірес, 79) — Ель-Хаддаді, Каба (Муньйос, 68), Рамірес (Пехіньйо, 79)

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Кубо (Чо, 75), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Оярсабаль, 46) — Мендес (захарян, 75), Фернандес (Садік, 46)

Попередження: Кардона — Ле Норман, Мендес, Субельдія, Садік