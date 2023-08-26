Іспанія

Мадридці без Луніна та з труднощами здолали опонента.

Реал в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грав на Балаідосе проти Сельти з Кепою у стартовому складі.

Команда Карло Анчелотті пропустила вже на третій хвилині, проте арбітр скасував гол. Довгий час Реал не міг відкрити рахунок, проте наприкінці зустрічі Беллінгем все ж таки забив.

Після цього Сельта не змогла змінити рахунок, тому фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу мадридців.

Сельта — Реал 0:1

Гол: Беллінгем, 81

Сельта: Вільяр – Мінгеса, Айду, Старфельт, Нуньєс, Серві (Ману Санчес, 45+1) – Аспас, Бельтран, де ла Торре, Бамба – Странд Ларсен (Тапіа, 77)

Реал: Кепа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія – Вальверде, Чуамені (Кроос, 62), Камавінга (Модрич, 62) – Беллінгем – Родріго, Вінісіус (Хоселу, 18)