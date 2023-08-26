Іспанія

Керманич Реала — про те, хто буде основним воротарем у його команді.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про конкуренцію за роль "першого номера" в своїй команді між українцем Андрієм Луніним та новачком "вершкових" Кепою Аррісабалагою.

"Кепа зіграв добре. На початку матчу в нас були невеликі проблеми в захисті, але команда зіграла добре проти Сельти. Сухий матч — хороший знак. На мою думку, це була перемога не якості, а самовіддачі, бо в нас було багато негативний моментів — травма Вінісіуса, нереалізований пенальті… Але ми боролися до кінця".

"Чи залишиться Кепа в стартовому складі? Я вважаю, що він заслужив грати. У перших двох матчах Лунін добре захищав ворота. Подивимося, як буде далі", — цитує слова Карло Анчелотті AS.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін знову отримає статус другого воротаря мадридського Реала, незважаючи на травму Тібо Куртуа.