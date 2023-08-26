Іспанія

Італієць запевнив, що атака команди укомплектована.

Мадридський Реал у рамках третього туру іспанської Ла Ліги завітав у гості до Сельти з Віго та здобув важку перемогу.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував травму Вінісіуса Жуніора.

"Травма Вінісіуса не змусить нас підписувати нових гравців. Команда готова. Ми можемо виграти без Вінісіуса, Бензема, Куртуа, Мілітао.

Немає підписань? Наша атака укомплектована. Цифри говорять самі за себе. Ми забиваємо голи без Бензема та Вінісіуса", — наводить слова Анчелотті Фабріціо Романо.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Реала в рамках Ла Ліги проти Сельти.