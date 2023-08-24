Кепа стає першим номером мадридського клубу.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
24 серпня 2023, 13:56
В чемпіонаті Іспанії Реал зіграє в гостях у Сельти. Поєдинок відбудеться в рамках третього туру Ла Ліги.
Через серйозну травму першого номера "вершкових" Тібо Куртуа за місце у воротах розгорнулось протистояння між Андрієм Луніним та орендованим у Челсі Кепою Аррісабалагою.
В перших двох матчах ворота "королівського клубу" захищав Лунін, пропустивши один гол. Проте в матчі з Сельтою місце у "рамці" займе Кепа. Про це на передматчевій пресконференції повідомив головний тренер команди Карло Анчелотті.
Поєдинок відбудеться 25 серпня. Початок — о 22:30.
Раніше повідомлялося, що Лунін — в трійці найкращих гравців матчу Альмерія — Реал за версіями WhoScored та SofaScore.