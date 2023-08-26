Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють андалузька Севілья та Жирона.

Андалузька Севілья та каталонська Жирона зіграють у рамках третього туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан.

Хосе Луїс Менділібар, після поразки від Алавеса (3:4), залучив до стартового складу Баде та Педросу в лінії захисту, тоді як Соу та Торрес зіграють у трикутнику в центрі поля.

Мічел, на тлі перемоги над Хетафе (3:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців із Віктором Циганковим праворуч у півзахисті та Артемом Довбиком на лаві для запасних.

Севілья: Дмитрович — Навас, Баде, Гудель, Педроса — Торрес, Соу, Ракітич — Сусо, Ен-Несірі, Окампос.

Запасні: Гаттоні, Нюланд, Гонсалес Жордан, Мір, Корона, Лукебакіо, Ламела, Гомес, Хуанлу, Салас, М. Буено.



Жирона: Гассаніга — Арнау, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо — Стуані.