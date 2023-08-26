Іспанія

Завершились матчі чемпіонату Іспанії.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги Гранада на своєму полі приймала Мальорку та здолала гостей із мінімальною різницею голів.

Гранада — Мальорка 3:2

Голи: Рубіо, 13, Сарагоса, 46, Узуні, 70 (з пенальті) – Абдон, 38, Саму Кошта, 87.

Гранада: Рауль Фернандес — Рікард Санчес, Рубіо, Мігель, Нева — Мелендо (Дьєду, 83), Гумбау, Серхіо Руїс (Віктор Діас, 72), Кальєхон (Соро, 83) — Узуні (Переа, 90+2), Сарагоса (Петрович, 72).

Мальорка: Райкович – Маффео, Гонсалес (Саму Кошта, 57), Вальєнт, Копете, Лато (Хауме Коста, 77) – Дані Родрігес (Ндіай, 72), Маскарель (Льябрес, 72), Дардер – Мурікі, Абдон (Ларін, 57).

Попередження: Мелендо, Серхіо Руїс — Копете, Райкович, Дані Родрігес, Гонсалес, Ларін, Маффео, Льябрес.

У поєдинку, що стартував на півгодини раніше, Кадіс та Альмерія обмінялися голами, але переможця так і не виявили.

Кадіс — Альмерія 1:1

Голи: Луїс Ернандес, 59 — Каїкі, 90+5.

Кадіс: Ледесма — Карселен, Луїс Ернандес, Фалі Хіменес, Хаві Ернандес — Алехо (Лукас Пірес, 85), Алькарас (Алекс, 89), Ескаланте, Мачіс (Собріно, 69) — Рамос (Максі Лопес, 69), Рохер Марті (Феде, 89).

Альмерія: Масіміану – Пубіль, Чумі, Едгар Гонсалес, Акієме – Баба, Лопі (Коне, 73) – Ембарба (Робертоне, 73), Аррібас (Каїкі, 52), Пучмаль (Рамазані, 46) – Суарес (Баптистао, 89).

Попередження: Пучмаль, Едгар Гонсалес, Суарес, Рамазані.

Вилучення: Феде, 90+10 — Едгар Гонсалес, 50.