Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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27 серпня 2023, 23:25
У рамках третього туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Осасуну.
Господарі впустили нічию у матчі проти Осасуни, пропустивши гол на 90+5 хвилині гри.
Валенсія — Осасуна 1:2
Голи: Дуро, 80 – Орос, 24 (з пенальті), Відаль, 90+5.
Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя, Габріел Пауліста (Москера, 75), Озкаджар, Гая, Франсіско Перес (Фульк'є, 58), Діакабі (Алмейда, 46), Пепелу, Герра, Дуро, Дієго Лопес (Канос, 75).
Осасуна: Еррера, Аресо (Пенья, 77), Давид Гарсія, Катена, Хуан Крус, Орос (Монкайола, 67), Муньос, Ібаньєс, Барха (Відаль, 46), Арнаїс (Мохіка, 67), Рауль Гарсія (Будимир, 74).
Попередження: Тьєррі Коррейя, Діакабі, Барха, Дуро, Муньос, Будімір, Монкайола.