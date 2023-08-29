Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 22:30.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко вирушив у гості до Райо Вальєкано, де здобув нищівну перемогу з рахунком 7:0.

Команда Дієго Сімеоне відправила у ворота супротивника сім м'ячів. Три мадридці забили в першому таймі, а решту — в другому.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Атлетіко у 3 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Райо Вальєкано — Атлетіко 0:7

Голи: Грізманн, 2, Депай, 16, Моліна, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86

Райо Вальєкано: Димитрієвські – Баллю, Арідане, Лежен, Еспіно (Шаваррія, 82) – Унаї Лопес (Сісс, 46), Валентін – Паласон (де Фрутос, 67), Трехо (Нтека, 46), Альваро Гарсія – де Томас (Камельо, 60)

Атлетіко: Облак – Моліна, Савич, Вітсель, Ермосо, Карраско (Самуел Ліно, 68) – де Пауль (Льоренте, 68), Барріос (Сеюнджу, 76), Сауль – Грізманн (Корреа, 76), Депай (Мората, 35)