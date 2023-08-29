Іспанія

Футболіст прийняв рішення виступати лише у клубному футболі.

Жорді Альба прийняв рішення завершити кар'єру у збірній Іспанії - повідомляє один із головних ресурсів країни Marca.

Якби його майбутнє проходило через Європу (його хотіли підписати влітку Інтер та інші клуби), можливо, він би продовжив виступи там. Але він поїхав до США.

Ставши гравцем Інтера з Маямі, футболіст зрозумів, що продовжувати бути пов'язаним із національною командою неможливо. Американський календар не зупиняється на датах ФІФА, грати в складі Іспанії означало би пропустити багато ігор зі своєю командою. Саме тоді він побачив, що час настав розчистити шлях для Бальде, Франа Гарсія, Гая, Педраси.

Кілька тижнів тому Хорді Альба повідомив федерацію та тренера про своє рішення. Луїс де ла Фуенте , який завжди поважав вибір Альби, був засмучений, оскільки запрошення Жорді мало відбутися на відбіркові матчі Євро-2024. В загальному він провів понад 90 матчів за "фурію роху".