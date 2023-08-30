Коли здавалось, що іспанський футбол уже на дні власної гідності, на обрії замайоріла чергова пачка кривавих грошей.
Хав'єр Тебас, Getty Images
30 серпня 2023, 12:20
Гравці каталонської Барселони Алехандро Бальде та Серхі Роберто наприкінці минулого сезону потрапили до епіцентру скандалу через своє звернення з подякою за підтримку до фанатів із країни-терориста.
"Блаугранас" потім ще виправдовувались за недоречні відеоматеріали, але згодом з’явився ще й ролик, присвячений росіянину Арсену Захаряну, якого в підсумку придбав собі Реал Сосьєдад.
Але навіть на цьому тлі вливання грошей у діяльність злочинної держави іспанський футбол не зупинився й напередодні пробив чергове дно власної гідності.
Відповідно до контракту з помийними медійними сервісами, Педрі з Барселони, Дарко Брашанац та Чимі Авіла з Осасуни, Іско з Бетіса та Рейна з Вільярреалу закликали мешканців боліт дивитись матчі нового сезону Ла Ліги на їхньому місцевому ресурсі.
Чергового виправдовувального тексту офіційних коментарів із цього приводу очільники іспанського футболу ще не вигадали.