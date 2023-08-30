Іспанія

Коли здавалось, що іспанський футбол уже на дні власної гідності, на обрії замайоріла чергова пачка кривавих грошей.

Гравці каталонської Барселони Алехандро Бальде та Серхі Роберто наприкінці минулого сезону потрапили до епіцентру скандалу через своє звернення з подякою за підтримку до фанатів із країни-терориста.

"Блаугранас" потім ще виправдовувались за недоречні відеоматеріали, але згодом з’явився ще й ролик, присвячений росіянину Арсену Захаряну, якого в підсумку придбав собі Реал Сосьєдад.

Але навіть на цьому тлі вливання грошей у діяльність злочинної держави іспанський футбол не зупинився й напередодні пробив чергове дно власної гідності.

Відповідно до контракту з помийними медійними сервісами, Педрі з Барселони, Дарко Брашанац та Чимі Авіла з Осасуни, Іско з Бетіса та Рейна з Вільярреалу закликали мешканців боліт дивитись матчі нового сезону Ла Ліги на їхньому місцевому ресурсі.

Чергового виправдовувального тексту офіційних коментарів із цього приводу очільники іспанського футболу ще не вигадали.