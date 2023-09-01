Іспанія

Гравці покинули клуб у останній день трансферного вікна.

Про рішення розірвати контракти з Гомесом там Ідріссі Севілья оголосила на своєму офіційному сайті.

У складі "нервіонців" Папу Гомес виступав з січня 2021 року, коли перейшов із Аталанти.

Всього він провів за команду 90 матчів у всіх турнирах, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Що стосується Ідріссі, то він виступав за клуб з 2020 року, але провів всього 17 матчів, віддавши три результативні передачі.