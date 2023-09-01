Іспанія

Каталонці підсилилися

Порту перебрався до Жирони з Хетафе і підписав з новим клубом контракт на чотири роки. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Порту — правий вінгер, отже він буде конкурувати за місце в складі з українцем Віктором Циганковим.

31-річний іспанець вже грав за Жирону в період з 2016 по 2019 роки.

Відзначимо, що ряди Жирони раніше поповнив українець Дмитро Мельниченко.

Минулого сезону Порту провів 37 матчів за Хетафе у всіх турнірах, відзначившись 4 результативними передачами.