Порту, фк Жирона
01 вересня 2023, 20:37
Порту перебрався до Жирони з Хетафе і підписав з новим клубом контракт на чотири роки. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Порту — правий вінгер, отже він буде конкурувати за місце в складі з українцем Віктором Циганковим.
31-річний іспанець вже грав за Жирону в період з 2016 по 2019 роки.
Відзначимо, що ряди Жирони раніше поповнив українець Дмитро Мельниченко.
Минулого сезону Порту провів 37 матчів за Хетафе у всіх турнірах, відзначившись 4 результативними передачами.