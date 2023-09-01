Іспанія

Клуби домовилися про оренду португальського нападника.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш все ж змінить клубну прописку до закриття трансферного вікна та приєднається до каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 23-річний португалець приєднається до "блаугранас" на правах оренди без права викупу на постійній основі.

Наразі Барселона очікує на підписання документів перед тим, як підтвердити інформацію про перехід Феліша офіційно.

У другій половині минулого сезону Жоау Феліш виступав на правах оренди за лондонський Челсі, за який він провів 20 поєдинків та забив 4 голи.