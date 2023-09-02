Іспанія

Опції викупу не передбачено.

Іспанський центральний захисник каталонської Барселони як тільки не намагався догодити Хаві, аби тільки отримати можливість грати в стартовому складі, проте керманич усе одно не покладався на його послуги.

У підсумку, 22-річний вихованець "блаугранас", який за плечима має також і досвід виступів у академії та головній команді англійського Манчестер Сіті, завершив цьогорічну літню трансферну кампанію переходом до іншого клубу.

Каталонська Жирона вирішила запросити до себе досі перспективного футболіста на правах річної оренди.

Можливість повноцінного трансферу за підсумком угоди Барса при цьому не передбачила.

У минулому сезоні Гарсія провів 32 матчі, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.