Іспанія

Команда Карло Анчелотті змогла обіграти суперника на власному полі завдяки голу у компенсований час.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав на своєму полі Хетафе.

Гості вийшли вперед вже на 11-ій хвилині зустрічі завдяки голу Борхи Майораля, проте вже на початку другого тайму Хоселу повернув рівновагу в рахунку.

Здавалося, що матч завершиться внічию, а Реал втратить очки, проте вже у компенсований до другого тайму час Джуд Беллінгем успішно зіграв на добиванні та вирвав для "вершкових" непрості три очки в актив.

Для англійського плеймекера цей гол став п'ятим у чотирьох матчах за Реал.

Реал Мадрид — Хетафе 2:1

Голи: Хоселу, 47, Беллінгем, 90+5 — Майораль, 11

Реал Мадрид: Кепа – Карвахаль (Васкес, 76), Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Начо, 46) – Модрич (Браїм Діас, 77), Чуамені (Вальверде, 80), Камавінга (Кроос, 46) – Беллінгем — Хоселу, Родріго

Хетафе: Сорія – Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Митрович, Альварес – Даконам – Аленья (Іглесіас, 58), Альдерете (Арамбаррі, 46), Максимович – Майораль, Латаса (Мата, 77)

Попередження: Рюдігер, 45+3, Кроос, 51 — Латаса, 7, Сорія, 68, Іглесіас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4