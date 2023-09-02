Іспанія

Українець на поле не вийшов у цій грі.

У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії Валенсія вирушила на виїзд до Алавеса.

Вже на шостій хвилині "кажани" пропустили — це автогол від Озкаджара.

Одного гола Алавесу вистачило, щоб перемогти та набрати три пункти. Українець Роман Яремчук на полі так і не вийшов у складі Валенсії – він усю гру просидів на лаві для запасних.

Алавес - Валенсія 1:0

Гол: Озкаджар, 6 (автогол).

Алавес: Сівера, Горосабель, Седлар (Теналья, 75), Марін, Дуарте, Гуріді (Хаджі, 87), Антоніо Бланко (Бенавідес, 88), Гевара, Ріоха, Алькаїн (Сола, 66), Кіке Гарсія (Омородіон, 75).

Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя (Франсиско Перес, 46), Фульк'є, Діакабі, Озкаджар (Москера, 46), Гайя, Пепелу, Герра, Алмейда (Канос, 61), Дуро (Домінгес, 81), Дієго Лопес (Амалла, 70).

Попередження: Гуріді, Горосабель, Гайя, Гевара, Діакабі, Бенавідес.