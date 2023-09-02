Українець на поле не вийшов у цій грі.
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02 вересня 2023, 21:47
У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії Валенсія вирушила на виїзд до Алавеса.
Вже на шостій хвилині "кажани" пропустили — це автогол від Озкаджара.
Одного гола Алавесу вистачило, щоб перемогти та набрати три пункти. Українець Роман Яремчук на полі так і не вийшов у складі Валенсії – він усю гру просидів на лаві для запасних.
Алавес - Валенсія 1:0
Гол: Озкаджар, 6 (автогол).
Алавес: Сівера, Горосабель, Седлар (Теналья, 75), Марін, Дуарте, Гуріді (Хаджі, 87), Антоніо Бланко (Бенавідес, 88), Гевара, Ріоха, Алькаїн (Сола, 66), Кіке Гарсія (Омородіон, 75).
Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя (Франсиско Перес, 46), Фульк'є, Діакабі, Озкаджар (Москера, 46), Гайя, Пепелу, Герра, Алмейда (Канос, 61), Дуро (Домінгес, 81), Дієго Лопес (Амалла, 70).
Попередження: Гуріді, Горосабель, Гайя, Гевара, Діакабі, Бенавідес.