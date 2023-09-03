Іспанія

Матч, в якому брали участь двоє українців, завершився перемогою їхнього клубу.

Завершився ще один матч 4-го туру іспанської Ла Ліги. Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика приймала Лас-Пальмас і здобула мінімальну перемогу.

Господарі могли вийти вперед ще у першому таймі, але гол Суареса було скасовано через офсайд.

У другому таймі на полі з'явився Довбик, а Циганкова замінив Порту, який приніс Жироні перемогу своїм голом.

Жирона – Лас-Пальмас 1:0

Голи: Порту, 89

Жирона: Гассаніга – Мартінес (Коуту, 61), Лопес, Блінд, Гутьєррес – Циганков (Порту, 75), Еррера (Торре, 62), Гарсія, Мартін, Савіо (Валері, 72) – Стуані (Довбик, 62)

Лас-Пальмас: Вальєс – Араухо, Суарес, Мармоль, Кардона – Кіріан (Перроне, 56), Луаодіс (Мфулу, 86), Вієра (Муньйос, 86) – Ель-Хаддаді (Карлона, 76), Каба, Пехіньйо (Рамірес, 57)

Попередження: Савіо, 23, Лопес, 67, Коуту, 85 – Кардона, 26, Мармоль, 35, Кіріан, 48