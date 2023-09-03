Іспанія

У Мадриді несприятливі для футболу погодні умови.

Матч 4-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським Атлетіко та Севільєю перенесли через погані погодні умови, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Відповідне рішення було прийнято з урахуванням оголошення іспанським Державним метеорологічним агентством (AEMET) тривоги червоного рівня та рекомендацій міської ради Мадрида.

Поєдинок мав розпочатися сьогодні, 3 вересня, о 19:30. Про нову дату та час матчу буде повідомлено найближчим часом.