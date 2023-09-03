У Мадриді несприятливі для футболу погодні умови.
Атлетіко – Севілья, Getty Images
03 вересня 2023, 15:44
Матч 4-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським Атлетіко та Севільєю перенесли через погані погодні умови, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
Відповідне рішення було прийнято з урахуванням оголошення іспанським Державним метеорологічним агентством (AEMET) тривоги червоного рівня та рекомендацій міської ради Мадрида.
Поєдинок мав розпочатися сьогодні, 3 вересня, о 19:30. Про нову дату та час матчу буде повідомлено найближчим часом.